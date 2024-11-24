شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تصرف 92% من مقررات شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 92% من مقررات التموين عن شهر نوفمبر الجارى حتى الآن، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقد بالبطاقة.

على جانب آخر، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة أسواق اليوم الواحد ، حيث توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، كما توفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.