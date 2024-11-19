شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: عودة النصر للمسبوكات إنجاز يساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبدالمنعم الجمل، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التحية والشكر والتقدير الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مثمنا التوجيهات المستمرة بتعظيم اصول الدولة والحفاظ علي القلاع الصناعية ، مشيدا بما يشهده القطاع الصناعي من وتيرة سريعة لعودة عمل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها لتحويل مصر الي مركز صناعي إقليمي.

كما ثمن جهود المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، فى حل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى.



وأكد الاتحاد أن عودة العمل بـ شركة النصر للمسبوكات بعد توقف دام سنوات ، تأكيد علي رؤية القيادة السياسية في الحفاظ علي الصناعة الوطنية باعتبارها حصن الامان في كل الأوقات وخاصة وقت الأزمات ، مضيفا أن النصر للمسبوكات صرح صناعي يعتمد عليه العديد من الشركات والصناعات الأخري وعودته تصب في صالح تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير المنتج المحلي .

وأشاد رئيس الاتحاد، بما شهدته شركة النصر للمسبوكات من خطوات غير مسبوقة من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير ، لإعادة تشغيل الشركة بعد التوقف ، و حل كل مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها لكونها صرح صناعي داعم للاقتصاد القومي.

وثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ما قام به وزير العمل محمد جبران من دور فعال من أجل عودة الشركة للعمل من جديد ، والتأكيد علي الحوار المجتمعي بين أطراف العمل من حكومة وأصحاب اعمال وعمال وتوفير بيئة عمل تساعد على مزيد من العمل والإنتاج.

وقال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن ما شهده يكشف عن رؤية واضحة وإرادة قوية لعودة الشركات المغلقة للعمل والاعتماد علي أبناء الوطن وقلاعه الصناعية في النهوض بالاقتصاد الوطني ، مشيدا بما شهده لقاء اليوم بين الفريق كامل الوزير والعاملين بالشركة، والإلتزام بتوفير مصادر التمويل لتحقيق الطاقة الإنتاجية القصوي وتوفير المواد الخام لضمان إستمرارية الإنتاج وتحسين ظروف العاملين.

ولفت الجمل بإن اليوم الثلاثاء يوم عيد جديد للعاملين والصناعة الوطنية لعودة العمل بالشركة من غدا بكامل طاقتها الإنتاجية .