شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعرض خطة عمل الوزارة وإنجازاتها أمام مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة عمل وزارة الإسكان ضمن الحكومة الحالية، وما تم إنجازه من تلك الخطة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وفى مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن بالغ تقديره وشكره للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس المحترمين، ورؤساء اللجان النوعية، ونواب الشعب، على الجهد الكبير المبذول والتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، كما توجه بجزيل الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء اللجان النوعيه على ما قدموه من تعاون مثمر وبناء، وتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص وزارة الإسكان.

وقال وزير الإسكان: منذ أن شرفت بتكليفي وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 3 يوليو 2024، وأنا حريص كل الحرص على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة الموضوعات الهامة والعمل على حل المشاكل المتعلقة بكل ما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



