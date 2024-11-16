أخبار مصر.. غدا طقس مائل للبرودة ليلا واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 17

أكد خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، أن شركة النصر للسيارات تسير بقوة لتصنيع سيارات الملاكي بمعدل 10 سيارات يوميا بمجرد الانتهاء من المصنع، لافتا أنه تم تمويل المصنع من الشركة القابضة المعدنية بنحو 20 مليون دولار .

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديد بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي وبحضور قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي. أعلنت وزارة الداخلية، البدء فى إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م. الداخلية تعلن مواعيد إجراء القرعة العلنية للحج على مستوى الجمهورية

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5" يغطي العديد من المحافظات والمدن القائمة بالفعل، وهو ما يؤكد عزم الدولة المصرية على تطوير حياة المصريين وتحسينها في أي مكان، وليس التركيز على المدن الجديدة فقط، كما يروج البعض. أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة. وزير الرى: الانتهاء من 73% من مشروع المسار الناقل لمياه الدلتا الجديدة

حرص عدد كبير من المواطنين على التوافد نحو أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية للتقديم في حج القرعة لعام 2025، حيث تنتهي مدة التقديم اليوم السبت، والتي بدأت منذ 30 أكتوبر الماضي، على أن يتم إجراء قرعة علانية بعد انتهاء مدة التقديم. اليوم آخر موعد للتقديم بحج القرعة لعام 2025

وزارة التضامن: تأسيس أول مركز تعليمي بمصر مخصص للأطفال ذوي الاحتياجاتالإسكان الاجتماعى: طرح نحو 24 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بالمحافظات