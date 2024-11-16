شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء عن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج: "يوم عيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تعليق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة آخرى، قائلا: "النهارده يوم عيد والله". وأكد أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتوسع الدولة فى صناعة السيارات، قائلا: "احتياجات السوق المحلي من السيارات تصل لما يقرب من نصف مليون سيارة". أكد خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، أن شركة النصر للسيارات تسير بقوة لتصنيع سيارات الملاكي بمعدل 10 سيارات يوميا بمجرد الانتهاء من المصنع، لافتا أنه تم تمويل المصنع من الشركة القابضة المعدنية بنحو 20 مليون دولار . الإسكان الاجتماعى: طرح نحو 24 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بالمحافظات أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5" يغطي العديد من المحافظات والمدن القائمة بالفعل، وهو ما يؤكد عزم الدولة المصرية على تطوير حياة المصريين وتحسينها في أي مكان، وليس التركيز على المدن الجديدة فقط، كما يروج البعض. أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة. وزير الرى: الانتهاء من 73% من مشروع المسار الناقل لمياه الدلتا الجديدة حرص عدد كبير من المواطنين على التوافد نحو أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية للتقديم في حج القرعة لعام 2025، حيث تنتهي مدة التقديم اليوم السبت، والتي بدأت منذ 30 أكتوبر الماضي، على أن يتم إجراء قرعة علانية بعد انتهاء مدة التقديم. اليوم آخر موعد للتقديم بحج القرعة لعام 2025 الإسكان الاجتماعى: طرح نحو 24 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بالمحافظات رئيس النصر للسيارات: تصنيع سيارة كهرباء مايو 2025 ضمن خطة توسعية

رئيس الوزراء عن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج: النهارده يوم عيد والله

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