شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يعزى شيخ الأزهر في وفاة شقيقته بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقة فضيلته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.



جاء ذلك خلال توجه نقيب المعلمين إلى منزل شيخ الأزهر الشريف بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر، لتقديم واجب العزاء، ورافقه كل من يس عبدالصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، وصبحي يوسف رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالأقصر، ووفد من نقابتي المعلمين بأسوان والأقصر.



ومن جانبه، أعرب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، عن شكره وتقديره للأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على مواساته، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يكتب له الأجر والثواب، وألا يريه مكروهاً.



