شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة الصحية": تجربة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية تتسم بالخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد من الهيئة الهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور أحمد طه، محافظة الإسماعيلية ، في إطار جهود (GAHAR) لدعم وتحسين جودة الخدمات الصحية بمختلف المحافظات المصرية، وضم الوفد كلاً من الدكتور سيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث شملت الجولة زيارات ميدانية واجتماعات موسعة لدعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمحافظة.

استهل الوفد جولته بلقاء مع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار دعم أنشطة الهيئة في تطبيق معايير الجودة والرقابة على المنشآت الصحية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أشاد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بجهود المحافظة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى خصوصية تجربة الاسماعيلية بوجود كل من هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس والمنشآت الصحية التابعة لهما مما يجعلها تجربة رائدة تخدم جميع محافظات القناة، واعرب عن فخره بحرص المنشآت الصحية المختلفة على تطبيق معايير الجودة حيث وصل عدد المنشآت المعتمدة بها إلى 62 منشأة صحية منها 13 منشأة تابعة للقطاع الخاص.



ومن جانبه أشاد اللواء أكرم جلال بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تعزيز مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يمثل نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إلى جانب فريق من الأطباء والعاملين بالمجمع.

استمع الوفد إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة، وتعرف على أهم التحديات التي تواجههم في الحصول على الرعاية الصحية، وأكد المواطنون ومقدمو الخدمات الصحية على التحول الكبير الذي أحدثه تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما زار الوفد مركز الفريد الطبي، والذي يعد أول مركز خاص غير هادف للربح يقدم خدمات الرعاية الأساسية لأهالي الإسماعيلية بعد حصوله على اعتماد GAHAR. وأشاد الفريق محمد فريد حجازي، بدور معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة في وضع إطار متكامل لتقديم الخدمات الصحية، بما يتضمنه من مؤشرات أداء دقيقة تعزز من مستوى هذه الخدمات وتدعم التطوير المستمر لها.

وشارك الوفد كذلك بالمؤتمر السنوي الثامن لمستشفى هيئة قناة السويس بحضور د.حازم خميس، مدير مستشفي وادي النيل، د.صلاح مراد، مدير مستشفي الهيئة، ود.جميلة نصر، نقيب أطباء الاسماعيلية واستاذ القلب بجامعة قناة السويس.

كما نظم وفد الهيئة ندوة موسعة بمشاركة شركاء تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مع عرض قصص النجاح التي حققتها العديد من المنشآت الصحية من خلال تطبيق معايير الجودة والاعتماد، بمشاركة النائب د.احمد دندش، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، د.احمد بركات، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.علي رفعت، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، د.ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، د.مصطفى مكاوي، نقيب أطباء الأسنان.

واختتم الدكتور أحمد طه جولته بعقد اجتماع مع مدير وأعضاء فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية، برئاسة د. كرستين مؤنس، للوقوف على التحديات التي يواجهونها خلال تقديمهم أنشطة الدعم الفني والتدريب والرقابة الصحية، وذلك بحضور د. سعدية موسى، مدير عام شئون الفروع.

وأكد الدكتور طه حرص الهيئة على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل.

هذه الجولة تأتي في إطار التزام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بدورها الحيوي في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.