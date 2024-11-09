أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وأمطار غزيرة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 16

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. رئيس الوزراء يلتقى محافظ الدقهلية لمتابعة ملفات عمل المحافظة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة. تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. الحكومة: منظومة الشكاوى تلقت 160 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال أكتوبر الماضى

الرئيس السيسى يوجه بربط المشروعات التنموية بجهود الحكومة لتيسير حياة المواطنينالحكومة تنفى زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات الحرجة

في إطار إختتام فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر (WUF12) الذي استضافته محافظة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، تم تكريم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وذلك تقديرًا لدوره البارز في تنظيم وإدارة أنشطة المتطوعين في هذا الحدث العالمي الهام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، وقد تسلم التكريم حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني والمدير التنفيذي، نيابة عن التحالف الوطني وجميع متطوعي المنتدى.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 203 عمارات بإجمالي 4872 وحدة سكنية بنسبة تنفيذٍ متقدمة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة الزهراء بمدينة 15 مايو. محافظة الجيزة: غلق كلى لمسافة 140م بشارع الهرم أمام محطة مترو المطبعة 6 أشهر أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء استكمال أعمال مشروع مترو أنفاق الخط الرابع وتسليم النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثالثة)، الأمر الذى يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لشارع الأهرام أمام حركة المرور بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقاً) لمسافة (140م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 9 / 11 / 2024 ولمدة ستة أشهر (مدة الأعمال). أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأجزاء التى أدى فيها طلاب صفوف النقل امتحان شهر أكتوبر الماضى وأيضا أجزاء المنهج التى سوف يمتحن فيها طلاب النقل اختبار شهر نوفمبر الجارى المقرر له نهاية هذا الشهر، سوف يؤدى فيها الطالب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن ينطلق نهاية ديسمبر وبداية يناير المقبل، موضحة أن أجزاء المنهج بامتحانات الشهر مستمرة مع الطالب حتى يتم تقييمه فيها باختبار الفصل الدراسي الأول ومن ثم لا يجب على الطالب تركها بعد امتحان الشهر بل يتم المراجعة عليها سواء من خلال الطالب أو المعلم بالفصل. قالت وزارة الخارجية، إنه "استمراراً للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتي الخارجية والسياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج". مصر تسترد 67 قطعة أثرية من ألمانيا وزارة التعليم: أسئلة امتحان نهاية الترم فى منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله محافظة الجيزة: غلق كلى لمسافة 140م بشارع الهرم أمام محطة مترو المطبعة 6 أشهر تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم إمكانية وضع شعار "بطل القارات الثلاثة" على قميص الفريق خلال الفترة المقبلة. غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد 9 نوفمبر 2024، انخفاضا بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة فيفا يرفض وضع شعار "بطل نصف الأرض" على قميص الأهلي

تكريم التحالف الوطنى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)..فيديووزير الإسكان: تنفيذ 4872 وحدة سكنية بمبادرة "سكن لكل المصريين" بـ15 مايو