شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: الدفاع عن الجيش وإعادة المحتجزين على رأس أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه سيكون مدافعا عن الجيش وإعادة المحتجزين على رأس أولوياته خلال عمله الفترة القادمة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلى الجديد يسرائيل كاتس أن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الامريكية "ستعيد الرهائن وتهزم إيران".

وفي حسابه على منصة "X" ، كتب كاتس: "تهانينا للرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه التاريخي.. معا سنعزز التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ونعيد الرهائن، ونقف بثبات لهزيمة محور الشر الذي تقوده إيران".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقال الثلاثاء الماضي وزير دفاعه يوآف جالانت وعين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع.