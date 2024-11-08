شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن 10 مناطق بالقاهرة غدًا السبت لمدة 5 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

تشهد عدة مناطق بالقاهرة انقطاع مياه الشرب 5 ساعات، غدا السبت، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن ذلك بسبب قيامها بأعمال تغيير محابس سحب وطرد طلمبات رافع الدراسة.

أماكن الانقطاع

وأكدت الشركة أن الأعمال سيترتب عليها انقطاع المياه عن مناطق (شارع الشيخ صالح الجعفرى – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزى والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة للامن المركزى بشارع صلاح سالم– دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر – مستشفى الحسين الجامعى – منطقة منشية ناصر).



موعد الانقطاع

ويبدأ انقطاع الخدمة اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 9-11-2024 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأكدت الشركة انها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.