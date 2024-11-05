وزارة العمل: ملتقى للتوظيف بدمياط 7 نوفمبر يوفر فرص تدريبية وتمويلية للشباب

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة دمياط، تنظيم ملتقى التوظيف الأول بالمحافظة، تحت شعار "إحنا معاك – بداية جديدة لبناء الإنسان "، يوفر فرص توظيفية وتدريبية وتمويلية للشباب وذوى الهمم، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر، يومى الأربعاء والخميس الموافق 6 و 7 نوفمبر الجارى.

ويوفر الملتقى فرص عمل للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهل، للعمل فى تخصصات مختلفة منها: محاسبين، ومندوبين مبيعات، وتسويق، وخدمات لوجستية، وسكرتارية، وأخصائيين سلامة وصحة مهنية، ومهندسين إنتاج وزراعى وميكانيكا وكهرباء وجودة وغزل ونسيج ومعمارى، و IT، وكيميائيين، ومشرفين تشغيل ومخازن، وتخطيط وتطوير، وأفراد أمن، ومشرفين كاميرات، وسائقين، ومدربين لياقة بدنية، وفنيين جميع التخصصات، مع توفير فرص تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والناشئة، مع توفير فرص للتدريب المهنى والتدريب على ريادة الأعمال والتسويق الشخصى والذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع الجهات المعنية، وشركات القطاع الخاص العاملة داخل المحافظة، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.



وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، فى تقريره للوزارة، أن ذلك الملتقى يأتى تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، وتنفيذًا لتوجيهاته لمديريات العمل بالمحافظات، بشأن تكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية فى مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص بالمحافظات، ودعا مدير المديرية الشباب من أبناء المحافظة الراغبين فى الحصول على فرصة عمل بالمشاركة فى الملتقى والإختيار بين الفرص المتاحة بما يتناسب مع المؤهلات العلمية الحاصلين عليها والخبرات المهنية، ومنوهًا إلى أن الفعاليات تبدأ من صباح يوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا بالصالة المغطاة، وعلى المتقدمين للحصول على الفرص تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومى والمؤهل الدراسى والسيرة الذاتية للمتقدم بمقر الملتقى.