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سقوط حرامية المساكن وعدادات المياه في الزاوية الحمراء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط تشكيل عصابي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، تخصصا في سرقة المساكن وعدادات المياه باستخدام أسلوب "كسر الباب" و"الفك".

تم تشكيل العصابة على يد عاطلين لهما معلومات جنائية سابقة، وكانا يتخذان من سرقة المساكن وعدادات المياه هدفًا رئيسيًا لهما.

بعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليهما، حيث اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة باستخدام الأسلوب الإجرامي المعتاد لهما.

كما أشار المتهمان إلى مكان وجود المسروقات التي تم الاستيلاء عليها، وبإرشادهما تم ضبطها لدى عميل لهما سيئ النية (عاطل آخر له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، مع ضبط كافة المسروقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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