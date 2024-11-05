بمضبوطات بـ4 ملايين جنيه.. الداخلية تحاصر تجار الكيف بـ3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن تكثيف اليقظة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ترويج المخدرات، وتم ضبط 4 عناصر إجرامية.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية في مديرية أمن القاهرة: تم ضبط عنصرين إجراميين من ذوي المعلومات الجنائية في دائرة قسم شرطة ثان السلام. كان المتهمان يقومان بإعادة تدوير مخدر الحشيش ومضاعفة كمياته. وأسفرت العملية عن ضبط 2.5 كيلو جرام من الحشيش، 15 كيلو جرام من عجينة الحشيش، 1 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، 1.25 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى كمية من الحشيش الصناعي (البودر)، مخدر الكيتامين، مكبس حشيش مع أدواته، إسطمبات، ميزان حساس، و3 أسلحة بيضاء.

مديرية أمن الإسكندرية: تم ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة الدخيلة، حيث كان بحوزته 10 كيلو جرامات من الأفيون وفرد محلي مع طلقة نارية.

مديرية أمن كفر الشيخ: تم ضبط عنصر إجرامي آخر في دائرة مركز شرطة فوه، وكان بحوزته 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

القيمة المالية للمضبوطات: تقدر قيمة المضبوطات بحوالي 4.2 مليون جنيه، وهي خطوة مهمة ضمن الإجراءات الاستباقية لمكافحة تجارة المخدرات.

تأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لضرب شبكات تجارة المخدرات والحد من انتشارها في المجتمع.