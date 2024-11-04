حكم من ثاني جلسة.. ماذا قال طبيب النساء المتهم باغتصاب بناته الثلاث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الستار عن قضية اغتصاب وهتك عرض 3 فتيات على يد والدهم، تحت التهديد بعد حبسهن داخل مسكنه ومنع أي تواصل مع الآخرين بالتجمع الخامس.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود سيد الكحكي، بالسجن المشدد 15 عامًا، على المتهم "م" طبيب نساء، لإدانته باغتصاب وهتك عرض بناته داخل مسكنه، في ثاني جلسات محاكمته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10367 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، مقيدة برقم 26 لسنة 2024، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، عن أقوال المتهم.

وأقر في التحقيقات بالتهمة الموجهة إليه، وأنه قام باغتصاب بناته الـ3 بالقوة ورغمًا عنهن بأن مارس معهن العلاقة المحرمة، وهتك عرضهن بأن طالت يده مواطن حساسة في أجسادهن، في فترات زمنية مختلفة.

وتابع المتهم اعترافاته في تحقيقات النيابة العامة، بصحة الفيديو المقدم من المجني عليها الأولى، والذي يتضمن ممارسته للعلاقة مع المجني عليها الثالثة رغمًا عنها، وصحة التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه وهو يتغازل بأجساد المجني عليها.