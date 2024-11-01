المرور يضبط 33 ألف مخالفة في 24 ساعة ويشدد الرقابة على المخالفين

وشملت الحملة ضبط 1,479 مخالفة قيادة دون تراخيص، و36 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 16,098 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و1,464 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة للوقوف العشوائي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012