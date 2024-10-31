محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور اللواء ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل لمتابعة الخطة التشغيلية لهيئة النقل العام خلال انعقاد المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى اختيار عدد من السائقين المهرة والذين سبق لهم العمل خلال مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ للعمل على الأتوبيسات التي قامت بتجهيزها هيئة النقل العام لخدمة ضيوف المنتدى، وعددها 100 أتوبيس صديق للبيئة، منها 15 أتوبيسا لخدمة ذوى الهمم، كما سيتم توفير مرافق من المتطوعين بكل أتوبيس للتواجد مع الضيوف أثناء تنقلهم.

كما تقرر بالتنسيق مع وزارة النقل أن يكون مواعيد خدمة أتوبيسات النقل العام من الساعة 6:15 صباحًا حتي الساعة 10 مساءً على مدار اليوم من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبرى بنظام التفويج المباشر بحيث تنطلق الأتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة إلى مقر انعقاد الفعاليات بدون توقف في أي محطات أخرى وذلك بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة.

والمحطات كالتالي: التجمع الثالث- المهندسين – الاستاد – شيراتون- عبدالمنعم رياض – العباسية – المعادي- دريم بارك - التجمع الأول، علمًا بأنه يتوافر كود الإتاحة الخاص بذوي الهمم في هذه الأتوبيسات بنسبة 30%.