شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: 60% من تعداد المصريين شباب ولدينا برامج لتدريب وتمكين النشئ والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، أن الدولة شهدت رؤية جديدة، فى ظل مفهوم للجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين الشباب، والتدريب من أجل التمكين والاهتمام بالنشئ.

وأكد صبحى خلال جلسة " صناع التغيير"باحتفالية يوم المدن العالمى بمكتبة الإسكندرية، على ظهور الشباب فى قضايا البيئة والمناخ، لافتا الى أن 30% من سكان العالم من الشباب سوف ترتفع تلك النسبة إلى 57% بحلول عام 2030 ، ومصر جزء من هذا العالم حيث أن مصر بها من 60 الى65% من تعداد سكانها من الشباب، مما جعل وزارة الشباب والرياضة الى تعديل برامجها لإعداد البرامج المختلفة لتمكين الشباب والتفاعل الخارجى فى مختلف القضايا، مع جعل الشباب جزء من الحلول المبتكرة وصنع القرار.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان، السيد علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ممثل عن وزير البيئة، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، أحمد رزق مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية .

واحتفالية يوم المدن العالمي لهذا العام، تأتى تحت شعار "الشباب يقودون العمل المناخي من أجل المدن " و يسلط هذا الحدث العالمي الضوء علي الدور الحاسم للحكومات المحلية والشباب في الدعوة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات جريئة لمواجهة أزمة المناخ في المدن .

ويُقام الاحتفال في مدن مختلفة سنوياً، حيث يرتكز اليوم العالمي للمدن على شعار (مدينة أفضل - حياة أفضل) ، ويتم اختيار موضوع مختلف كل عام للتركيز عليه وتحديد شعار مختلف سنويا لكل موضوع.

وكان أول احتفال باليوم العالمي للمدن في مدينة شنغهاي بالصين في يوم 31 أكتوبر 2014 ، وكان موضوعه (قيادة التحولات الحضرية).



وتأتى استضافة مدينة الإسكندرية كمدينة مصرية لهذا الحدث الهام للمرة الثانية عقب استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمى في عام 2021 ، ليبرهن على دور مصر الريادي على المستوي الإقليمي والدولى في دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوي المدن وتعزيز مرونتها كما يعكس التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى ولاسيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة في المناطق الساحلية .