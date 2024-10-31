ازدحام مروري واسع بالقاهرة والجيزة.. وكثافات عالية على المحاور الرئيسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس ازدحامًا مروريًا شديدًا، تزامنًا مع خروج الموظفين والعمال إلى مواقع عملهم، حيث كثف رجال المرور وجودهم في الشوارع والمحاور الرئيسية لتنظيم حركة السير وتخفيف الضغط.

وظهرت كثافات عالية على كوبري أكتوبر في الاتجاه من صلاح سالم إلى رمسيس بسبب الأحمال المرورية الثقيلة، وكذلك في الاتجاه المعاكس من رمسيس إلى غمرة. أما محور صلاح سالم فقد شهد تباطؤًا في الحركة من كوبري الفردوس إلى ميدان الطيران، ومن كوبري الجلاء إلى شارع المرغني، بينما كانت هناك تكدسات كبيرة على طريق المحور في المسافة بين ناهيا وميدان لبنان وسط جهود مكثفة من رجال المرور لتسهيل حركة السيارات.

كما شهد كوبري 15 مايو ازدحامًا مروريًا في اتجاه وسط البلد، فيما ظهرت كثافات على طريق الكورنيش الممتد من أركاديا إلى ماسبيرو، وعلى كورنيش المعادي باتجاه الطريق الدائري. وتباطأت حركة السير على طريق الأوتوستراد من الدائري إلى شق الثعبان بسبب الأحمال المرورية الثقيلة، وكذلك من المعصرة باتجاه الدائري. وقد نُصح السائقون باستخدام الطرق البديلة لتفادي التكدسات في المناطق الحيوية، لا سيما في محور صلاح سالم المؤدي إلى كوبري أكتوبر.

وفي نطاق طريق السويس، ظهرت كثافات مرورية في المسار القادم من الدائري باتجاه الأوتوستراد، وكذلك على الأوتوستراد بين المنشية والقلعة، وتباطأت حركة السيارات عند مطلع كوبري السيدة عائشة للقادمين من مجرى العيون باتجاه القلعة ووسط المدينة.

كذلك عانت شوارع أخرى من ازدحامات، مثل طريق الأوتوستراد من حسن مأمون إلى مكرم عبيد، وكورنيش النيل في اتجاه المعادي إلى الطريق الدائري، كما تباطأت حركة السير بشارع لطفي السيد للقادمين من رملة بولاق باتجاه ميدان رمسيس، وكذلك على طول شارع الجلاء وميدان الجلاء، حيث تم تعزيز الخدمات المرورية لتفادي أي عقبات طارئة.

كما شهد طريق صلاح سالم كثافات متقطعة، خصوصًا عند نفق العروبة باتجاه المطار، بينما كانت حركة المرور بطيئة على كوبري أكتوبر للقادمين من الجيزة إلى القاهرة، وظهرت أيضًا كثافات مرورية متوسطة عند محاور ومداخل مدينة نصر، خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، كما امتدت هذه الكثافات إلى محور التجمع الخامس.

أما كوبري الحدائق، فقد ازدحمت حركة السير عليه في اتجاه الفنجري، وظهرت كثافات أعلى كوبري المطرية في اتجاه التجنيد ومناطق مصر الجديدة، ويُفضل في هذه الحالة استخدام كوبري سراي القبة كمسار بديل.

وشهد كوبري 15 مايو ازدحامًا مروريًا ملحوظًا للقادمين من ميدان لبنان وجامعة الدول باتجاه الزمالك والقاهرة، وينصح السائقون باستخدام كوبري الجلاء كبديل. كما سجل كوبري الجامعة زحامًا في الاتجاه المؤدي من الجيزة إلى القاهرة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي حتى البساتين، وكذلك بين المريوطية والمنيّب، ومن الوراق إلى الطريق الزراعي.

وفي نطاق الجيزة، كانت الحركة المرورية سلسة نسبيًا باستثناء منطقة مترو الجامعة، حيث يُفضل استخدام شارع الجامعة وشارع مراد لتجنب الزحام.

كما شهد كوبري أكتوبر تكدسات في كلا الاتجاهين نتيجة أعطال متكررة للسيارات، وتباطأت الحركة المرورية على طريق الأوتوستراد نتيجة زحام مركبات النقل الثقيل.

وتكررت التكدسات على كوبري 15 مايو في الاتجاهين بين وسط البلد والمهندسين، وسجل محور 26 يوليو ازدحامًا كبيرًا للقادمين من ميدان لبنان باتجاه مدينة 6 أكتوبر، كما شهدت شوارع فيصل وترسا زحامًا في اتجاه المريوطية والجيزة.

وظهرت كثافات مرورية على محور صفط اللبن للقادمين من الدائري باتجاه شارع السودان، ويفضل استخدام طريق عرابي كبديل، بينما شهدت مناطق كوبري عباس، وكوبري الجامعة، والجسر المعدني بالجيزة تكدسات مرورية.

وتباطأت حركة السير على الطريق الدائري من نزلة شارع البحر الأعظم وصولاً إلى منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء، كما سجل دائري المريوطية كثافات في المسار من الطريق الصحراوي إلى مناطق الجيزة، وكذلك على طريق الفيوم الصحراوي حتى ميدان الرماية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات عبر الكاميرات، بينما تم توزيع الأوناش المرورية على الطرق لرفع أي معوقات سواء كانت أعطالًا أو حوادث.