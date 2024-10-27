"مبشربش حشيش بس باخد ترمادول".. تامر أمين يكشف مفاجآة في محاكمة سعد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي تامر أمين، على أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ظبطت بحوزته بمطار القاهرة.

وقال "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، إن سعد الصغير بمنتهى التلقائية والعفوية رد على سؤال القاضي بشأن تعاطيه للمخدرات قائلًا: "والله العظيم مش بشرب حشيش وأعملولي تحليل ولو طلعت بشرب إعدموني، أنا باخد ترامادول بس عشان عامل عملية في رجلي وقالولي مفيد لتخفيف الألم".

وأضاف مقدم "آخر النهار": "لعل الحكم على الشخصيات العامة تكون عبرة لكل الناس.. الشهرة والنجومية مسؤولية والتزام وقدوة مش تعالي على القانون".