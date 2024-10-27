أحمد موسى: شركاتنا ستدشن مدنًا جديدة في الجزائر على غرار المدن المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، أكدت على عمق العلاقات بين البلدين، معلقًا: "هناك علاقات ممتدة داخل وخارج مصر مع الأشقاء الجزائريين".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين مصر والجزائر تاريخية منذ الثورة الجزائرية، موجهًا التهنئة للرئيس الجزائري على توليه ولاية جديدة، متابعًا أن هناك حفاوة في استقبال الرئيس السيسي للرئيس الجزائري اليوم، مشددًا على أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين البلدين في مختلف الملفات.

وأشار إلى أن الشركات المصرية ستدشن مدنًا جديدة في الجزائر، على غرار المدن المصرية الجديدة، ومصر لديها تجربة ملهمة سيتم نقلها للجزائر، وقد تم الاتفاق على هذا التعاون بجانب مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والاستثمار.. وغيرها من المجالات التنموية.

وتابع: "الرئيس الجزائري شدد على أن مصر هي التي تتحمل ملف وقف إطلاق النار في غزة؛ وفق المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي، من خلال تبادل عدد من الرهائن بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال"، مختتما: مبادرة الرئيس السيسي عن صفقة تبادل للأسرى بالرهائن، لمدة يومين، تأخذ الدعم الجزائري، بالإضافة إلى التوافق المصري – الجزائري على ضرورة رفض تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.