شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: توافق تام مع الجزائر بشأن أهمية استعادة الاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التوافق التام مع الجزائر بشأن أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون دولها.

وشدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، على أنه فيما يخص غزة هو موضوع فيه إجماع عربي عليه، أهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، فهو أمر كلنا حريصون عليه منذ أول اقتتال في 7 أكتوبر السنة الماضية.

وتابع: "نحن في مصر نبذل جهد كبير في هذا الإطار، من أجل حتى حجم المعاناة الذي يتعرض له أشقائنا في القطاع ضخم جدا، فالقطاع تحت الحصار منذ 4 شهور".