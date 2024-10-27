الاثنين.. "حوار الثقافات وتأويل الحياة" يستضيف الشاعر الإيطالي دومينيكو بيزانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يعقد مركز سيا الثقافي، بالتعاون مع مكتبة وأرشيف أومبرتو الأول بالقاهرة، في تمام السادسة من مساء بعد غد الاثنين، لقاء فكريا وإبداعيا بعنوان: "الأدب: حوار الثقافات وتأويل الحياة"، الذي يجمع بين الشاعر والناقد الإيطالي د. دومينيكو بيزانا، أستاذ علم الأخلاق الإيطالي، والروائية د. صفاء النجار، مدير مركز سيا الثقافي.

ويتناول اللقاء رؤية المبدعين لدور الأدب في بناء جسور التواصل بين الثقافتين المصرية الإيطالية، ومهمة الأدب في تأويل الحياة.

وتدير اللقاء الدكتورة وفاء البيه أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بجامعة حلوان، ومدير مكتبة وأرشيف أومبرتو الأول بالقاهرة، والحائزة على وسام (فارس) من الجمهورية الإيطالية في العام 2020.

والشاعر والناقد الإيطالي د. دومينيكو بيزانا، حاصل على العديد من الجوائز والتكريمات الدولية منها جائزة ناجي نعمان عن مجمل الأعمال، والجائزة الوطنية للشعر "جياكومو ليوباردي".

ويعقد اللقاء في مركز سيا الثقافي 4 أ شارع ضريح سعد زغلول، المنيرة.