هل ينجح تمديد التصالح في حل أزمة البناء المخالف؟.. محلية النواب تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح على مخالفات البناء، قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين؛ موضحًا أن الحكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار ولكن هناك تعامل مع كل الأزمات، مشيرًا إلى أن 61 ألف طلب تصالح فقط على مخالفات البناء وهو رقم هزيل.

وأوضح "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس»، أن بناء المخالف لعدم قدرته في الحصول على رخصة، مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون، مؤكدًا أن بعض المواطنين اكتفوا بنموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات.

وتابع: "لابد من إدخال هذه المناطق داخل الحيز العمراني لإصدار الرخص للمتخللات وتوفيق الأوضاع".