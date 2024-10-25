حسام موافي: عقوبة التدخين عند الله مؤجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن كل وسائل امتناع المرضى عن التدخين فشلت، رغم القسم بالله أحيانًا على عدم العودة لهذه العادة.

ونوه حسام موافي، خلال برنامجه "رب زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عقوبة التدخين عند الله- تعالى- مؤجلة؛ لما له من ضرر على الصحة، ويسبب أمراضا بسبب النيكوتين وتنفس الدخان، وعلى رأسها السرطان، وأمراض الرئة.

قال حسام موافي: المدخنين لا يشعرون بالأمراض الناتجة عن التدخين على الإطلاق؛ لعدم ظهور علامات تكشف عن الإصابة بها.

وأضاف موافي: "جميع أنواع السرطانات تنتشر وتؤثر كثيرا على المدخنين، والتدخين قديما كان يعتبر عادة، لكنه الآن أصبح إدمانا".