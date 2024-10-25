خلال ساعات.. موعد ومناطق قطع المياه في محافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن مواعيد قطع المياه اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، وذلك في عدد من المناطق.

وأضافت "الجيزة"، بحسب بيانها، أنه سيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات مساء اليوم الجمعة عن مناطق "المعتمدية، برك الخيام، عزبة العسيلي، ناهيا".

وبحسب بيان الجيزة، فإن موعد قطع المياه سيكون بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024.

ويعود سبب قطع المياه بالجيزة إلى أعمال تحويل خط مياه قطر 400 مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن أعمال تطوير امتداد محور أحمد عرابي.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.