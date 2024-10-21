شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الجيزة.. تنطلق الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالإثنين، 21 أكتوبر 2024 09:00 ص
تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لطلاب مراحل (ابتدائى - إعدادى – ثانوى) في محافظة الجيزة، خلال الفترة من الأحد 27 أكتوبر حتى يوم الخميس 31 أكتوبر 2024م.
وفيما يلي جداول امتحان شهر أكتوبر لكل المراحل بالجيزة.
أولًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثالث الابتدائي
-الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية.
-الإثنين 28/10/2024: امتحان مادة الرياضيات.
-الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
-الأربعاء 30/10/2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف) التربية الدينية.
ثانيًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)
- يوم الأحد 27/10/2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
- يوم الإثنين 28/10/2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
- يوم الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
- يوم الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.
ثالثًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي
- الأحد 27/10/2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.
- الإثنين 28/10/2024: امتحان مادتي الجبر، والإحصاء والتربية الفنية.
- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
- الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.
- الخميس 31/10/2024: امتحان مادة الدراسات.
رابعًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي
- الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية.
- الإثنين 28/10/2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الرياضيات، والتاريخ.
- الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.
- الخميس 31/10/2024: امتحان مادة العلوم المتكاملة.خامسًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي
- الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية (الأدبي، والعلمي).
- الإثنين 28/10/2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الأدبي، والعلمي).
- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الرياضيات والتاريخ (الأدبي)، وامتحان مادتي الرياضيات والأحياء (العلمي).
- الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادة علم النفس (الأدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (العلمي).
- الخميس 31/10/2024: امتحان مادة الجغرافيا (الأدبي)، وامتحان مادة الكيمياء (العلمي).
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