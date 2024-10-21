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جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الجيزة.. تنطلق الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 09:00 ص

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لطلاب مراحل (ابتدائى - إعدادى – ثانوى) في محافظة الجيزة، خلال الفترة من الأحد 27 أكتوبر حتى يوم الخميس 31 أكتوبر 2024م.

وفيما يلي جداول امتحان شهر أكتوبر لكل المراحل بالجيزة.

 

أولًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثالث الابتدائي
-الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الإثنين 28/10/2024: امتحان مادة الرياضيات.

 

 -الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية. 

 

-الأربعاء 30/10/2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف) التربية الدينية.

 

ثانيًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)
- يوم الأحد 27/10/2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 28/10/2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

 

ثالثًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي
- الأحد 27/10/2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الإثنين 28/10/2024: امتحان مادتي الجبر، والإحصاء والتربية الفنية.

- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

- الخميس 31/10/2024: امتحان مادة الدراسات.

 

رابعًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي
- الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- الإثنين 28/10/2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الرياضيات، والتاريخ.

- الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- الخميس 31/10/2024: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

خامسًا: جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي
- الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية (الأدبي، والعلمي).

- الإثنين 28/10/2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الأدبي، والعلمي).

- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الرياضيات والتاريخ (الأدبي)، وامتحان مادتي الرياضيات والأحياء (العلمي).

- الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادة علم النفس (الأدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (العلمي).

- الخميس 31/10/2024: امتحان مادة الجغرافيا (الأدبي)، وامتحان مادة الكيمياء (العلمي).

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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