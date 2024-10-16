وزير السياحة يبحث فرص الاستثمار الثنائي والحفاظ على التراث بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

استهل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية التي يقوم بها للعاصمة الصينية بكين، بلقاء السيد Wu Aiguo نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) وهي إحدى أكبر مجموعات الاستثمار والبناء في الصين، وذلك بمقر الشركة في بكين.

وبحسب بيان، شارك في حضور هذا اللقاء السفير عاصم حنفي سفير مصر في جمهورية الصين الشعبية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وقام الوزير بجولة داخل مقر الشركة، تفقد خلالها حجم أعمالها ونماذج من هذه الأعمال وخاصة من خلال المعرض الذي تقيمه الشركة بمقرها لعرض وإبراز أعمالها سواء في الصين أو في دول العالم المختلفة والتي من بينها جمهورية مصر العربية ومنها الأبراج التي شاركت الشركة في بنائها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب هذه الجولة، عقد، الوزير، اجتماعاً مع نائب رئيس الشركة، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، وبحث فرص الاستثمار الثنائي لاسيما في مجال السياحة.

وأكد فتحي على العلاقات المصرية الصينية وما يجمع البلدين من حاضر ومستقبل مشرق يشهده تنوع كبير في أوجه واستراتيجيات التعاون المشتركة في مختلف المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار، لافتاً إلى اللقاءات المتعددة بين رئيسي البلدين.

وأعرب عن حرص مصر على استمرار هذا الزخم والتعاون المشترك وانعكاسه في دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وثمن الوزير على حجم أعمال الشركة، معرباً عن سعادته بوجود أعمال للشركة في مصر وأنها تشارك في مشروعات هامة بها، وآملاً بأن تشهد الشركة الفترة المقبلة مزيد من التعاون في مجال البناء والتصميم ومشروعات أخرى أكثر في مصر في مجالات مختلفة منها بناء مزيد من المنشآت الفندقية والمطارات والنقل الجوي.

كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع الشركة في مجال الحفاظ على التراث وخاصة من خلال ما لدى الشركة من خبرات في هذا المجال ولا سيما أن مصر لديها تاريخ طويل، لافتاً إلى التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير المقرر له اليوم.

ومن جانبه، رحب نائب رئيس الشركة بالوزير في الصين وفي الشركة، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والصين والشراكة الاستراتيجية بينهما، مشيراً إلى المبادرة الصينية (الحزام والطريق) والتي تقدم الصين من خلالها لمصر الكثير بما يساهم في تمكين مصر من تحقيق أهدافها في 2030.

واستعرض نائب رئيس الشركة بشكل تفصيلي معلومات عن الشركة وتاريخها وحجم أعمالها في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أهم المشروعات التي تقوم بها الشركة في الصين والعالم بشكل عام، وحجم أرباحها.

وفي نفس السياق، زار وزير السياحة والآثار، متحف الصين الوطني للفنون والحرف، وكان في استقباله Wang chenyang مدير المتحف، والذي اصطحبه في جولة داخل القاعات المختلفة للمتحف.

وخلال الجولة، أعرب الوزير عن إعجابه بالمتحف وما يضمه من قطع تراثية تُعَبر عن الفنون والحرف التراثية في الصين على مدار العصور القديمة والتي تمثل التراث غير المادي الصيني.

وخلال الجولة تبادل الوزير ومدير المتحف أطراف الحديث لتعزيز سبل التعاون بين المتحف والوزارة في مجال علم المتاحف، بما يعمل على تبادل الخبرات وتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المهنية مشتركة في إطار استراتيجية الوزارة للاهتمام بالعنصر البشري وتنمية قدرات العاملين بها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنظيم معارض أثرية وتراثية مؤقتة على غرار استضافة متحف شنغهاي القومي لمعرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" والذي تم افتتاحه في يوليو الماضي والذي يعد المعرض الأكبر من نوعه في آسيا على مدار ال 20 عام الماضية.

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار الحالية للصين جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي COTTIM المقرر انعقاده في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 16وحتى 18 أكتوبر الجاري، وعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع منظمى الرحلات وشركات الطيران، وبعض اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الصينية والدولية المختلفة.