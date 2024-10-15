شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يودع ولى العهد السعودى قبل عودته للعاصمة الرياض والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ولي العهد السعودي، غادر العاصمة المصرية القاهرة وفي مقدمة مودعيه رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمطار القاهرة الدولى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثانى مصر. حيث اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بالأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.