شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى لدى وصوله مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى مطار القاهرة الدولى، في زيارة رسمية إلى مصر، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الديوان الملكي السعودى ذكر فى بيان: " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".