شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى بمطار القاهرة بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل بعد قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة.

وكان الديوان الملكي السعودى ذكر فى بيان: " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".