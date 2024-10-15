شكرا لقرائتكم خبر عن "متبقيات المبيدات" يشارك فى الاجتماع الفنى الثالث لسلامة الغذاء فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لـ مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الدولي الخاص بالإجتماع الفنى الثالث لـ سلامة الغذاء بإفريقيا والذى تم عقده بمدينة مراكش بدولة المغرب، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبمشاركة المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمملكة المغربية وشبكة سلامة الغذاء الأفريقية.

وشارك عن المعمل فى أعمال المؤتمر كل من الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، والدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل، وذلك في إطار نقل الخبرات والتبادل العلمي بين الدول الأفريقية.



وترأست هند عبد اللاه إحدى جلسات المؤتمر والتى تناولت تحليل المخاطر فى سلامة الغذاء، كما ألقت محاضرة حول أهمية المعامل المعتمدة ودور المعمل فى منظومة سلامة الغذاء فى مصر وكذلك مساهمته فى نقل الخبرات إلى المتخصصين من دول القارة الإفريقية وذلك فى ضوء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الجهات المسئولة عن سلامة الغذاء داخل أفريقيا، كما طرحت إمكانية إنشاء معمل مثل كيوكاب بدول أفريقيا بناء على الإمكانيات المتوفرة حاليا بدول القارة.

كما شارك الدكتور محمود السيسى فى رئاسة إحدى الجلسات والتى تناولت موضوع الغش وأصالة الغذاء والتتبع.

وأكدت مدير المعمل أن الهدف الرئيسى من هذا الحدث، يتمثل فى دعم الجهود الإقليمية بقصد تحسين نظام سلامة الأغذية فى القارة ورفع مستوى المواصفات والمعايير الغذائية من أجل حماية المستهلك والتجارة، وكذلك تعزيز ارساء مبادىء التواصل بين الجهات المعنية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة الى جمع العلماء والباحثين العاملين في مجال سلامة الغذاء والعلوم النووية وتطبيقاتها، فضلاً عن الشركاء الإقليميين الحاليين والمحتملين، وأصحاب المصلحة الآخرين، لمناقشة وتقييم الآليات التي يقودها الابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية لدعم الجهود الإقليمية بشكل أفضل في تعزيز نظام سلامة الغذاء في أفريقيا.

وأشارت هند عبداللاه إلى أن المؤتمر تناول عدة موضوعات منها معايير القياس والمعايرة في أفريقيا، والاعتماد واختبارات الكفاءة والمقارنات بين المعامل، التطورات في فحص والتأكد من التحليلات المطبقة فى سلامة الأغذية لكلا من السموم الفطرية، متبقيات الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، والمعادن الثقيلة، والسموم الحيوية البحرية، السموم النباتية، والملوثات العضوية الثابتة، والبلاستيك الدقيق والنويدات المشعة، المخاطر الميكروبية المنقولة بالغذاء، بما في ذلك الأمراض الحيوانية المنشأ، ونهج الصحة الواحدة وظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، الغش الغذائي وأصالة الغذاء، بناء القدرات العلمية والاعتراف بالقدرات فيما يتعلق بمعايير القياس مثل اختبارات الكفاءة والإعتماد وتنمية المهارات المستدامة.

وأضافت أن ضمن الموضوعات أيضا التي تناولها المؤتمر تحليل المخاطر(التقييم والإدارة والاتصال)، متطلبات الصحة والصحة النباتية ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، برامج التقصي للملوثات المختلفة فى الأغذية ومراقبتها؛ الحدود القصوى للمتبقيات أو الحدود القصوى للملوثات، سلامة الغذاء وبدائل الاستيراد.