شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رفيع المستوى من جامعة كيوشو اليابانية فى زيارة لجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدا رفيع المستوي من جامعة كيوشو اليابانية برئاسة الدكتور شوجي شيميزو.

نائب رئيس جامعة كيوشو للشؤون الدولية بمعهد الدراسات الآسيوية والأوقيانوسية، لبحث سبل توسيع واستثمار التعاون بين الجامعتين في مجالات "الطب، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، اللغات، الآداب، طب الأسنان".

وألقت الدكتورة غادة فاروق، الضوء علي كليات الجامعة و تخصصاتها، كما تحدثت عن الجامعة وكونها تضم 20 كلية ومعهد، وينتسب لها 250 ألف طالب و10 آلاف طالب وافد، موضحة أن جامعة عين شمس لديها العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية وخاصة في آسيا.

حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس، الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، والدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، والدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.