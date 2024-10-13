شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تواصل حصار شمال غزة.. وجثامين الشهداء تملأ شوارع القطاع والان مع تفاصيل الخبر

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن تفاقم الأوضاع المأساوية واستمرار الحصار الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال القطاع لليوم التاسع على التوالي، حيث أكد أن "هناك العديد من الجرحى وجثامين الشهداء في الشوارع وتحت الانقاض لا تستطيع الطواقم الإسعافية من انتشالهم".

وقال في بيان الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول وحدات الدم من جنوب القطاع إلى مستشفيات شمال القطاع، موضحا أنه "بعد أسبوع من الحصار على محافظة شمال غزة تم إدخال كميات قليلة من الوقود لمستشفى كمال عدوان بعد عدة محاولات لإدخالها.

وأضاف: " مجمع الشفاء يستقبل مجموعة من المرضى والجرحى والتي تم نقلها من مستشفى كمال عدوان، مؤكدا "حصار مستشفيات شمال القطاع لليوم التاسع على التوالي مما يهدد حياة المرضى للخطر" .

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي، بضرورة التبرع بالدم لإنقاذ المصابين، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة تستقبل 52 شهيداً و128 مصابا خلال 24 ساعة الماضية .