شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يطلق حملة لتوعية طلاب الجامعات بطرق التغذية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبعض الجامعات حملة “Red Week” ابتداءً من 13 أكتوبر بمشاركه أكثر من 35 جامعة على مستوى الجمهورية، وتهدف الحملة إلى توعية طلاب الجامعات بطرق التغذية الصحية وتعريفهم بدور الهلال الأحمر المصري وأهمية التطوع ضمن أنشطته الإنسانية، مما يفتح أبواباً للتغيير والمساهمة في خدمة المجتمع.

ويأتى ذلك حرصا من الهلال الأحمر المصري على تعزيز التعليم ودعم طلاب الجامعات وتنمية مهارتهم خاصة في مجال الإسعافات الأولية، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على صحتهم ونشر ثقافة التطوع بينهم.

‎وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، قد أطلقت مبادرة الهلال الأحمر المصري "بإيديك تنقذي حياة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لرفع وعي الرائدات الاجتماعيات في مجال الإسعافات الأولية وتهدف المبادرة تقديم دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية إلى الرائدات الاجتماعيات واللاتي يبلغ عددهن 15 ألف رائدة لإكسابهن المهارات لتقديم الخدمة الإسعافية الصحيحة، ونقلها لأفراد مجتمعاتهن مما يساهم في تقليل مضاعفات الإصابة، وإنقاذ حياة المصابين.