شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: مصر مهتمة بتطوير صناعة الدواء ودعم الأسواق الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية اهتمام الدولة بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الأفريقية.

وأكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية تطوير الصناعة الدوائية وزيادة فرص الاستثمارات المحلية والعالمية، وأضاف: نستهدف مناقشة التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، والتشارك في وضع حلول مبتكرة وسريعة لها، بما يؤهل مصر للحفاظ على مكانتها الريادية كمركز رئيسي لصناعة الدواء بقارة أفريقيا.

وتابع : الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري، حيث أن الدواء المصري يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته، بما يضمن رفع كفاءة الحياة الصحية المواطنين، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة لتنمية وبناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة.