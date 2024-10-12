عمال في فخاخ النصب.. تفاصيل ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج، بدون ترخيص بالشرقية، للنصب على المواطنين.

رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة بمحافظة الشرقية؛ حيث قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، كما قامت بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت الأجهزة من ضبط المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج، ملغى ترخيصها ولديه معلومات جنائية، وعثر داخل الشركة على جوازات سفر لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج، وصور ضوئية لتأشيرات للعمل بالخارج، وعقود اتفاق للعمل بالخارج وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول.

كما تم ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، بدون ترخيص ولديه معلومات جنائية وعثر داخل الشركة على صور ضوئية لجوازات سفر عدد من راغبي السفر للخارج وعدد من طلبات التوظيف خارج البلاد ومجموعة من كروت إعلانات خاصة بالشركة، وهاتف محمول ومبلغ مالي متحصلات نشاطه.

أيضاً تم ضبط مالك شركة ثالثة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص ولديه معلومات جنائية، وعثر داخل الشركة على مجموعة من عقود الاتفاق والعمل وعدد من جوازات السفر لراغبي السفر للخارج، وجهاز كمبيوتر محمول يحتوي على أدلة تشير إلى نشاطه وهاتف محمول ومبلغ مالي متحصلات نشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال تلك الوقائع، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.