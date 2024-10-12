في قضية "خناقة المول".. وصول فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور لمحكمة الشيخ زايد | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

وصل "عبدالله رمضان" فرد الأمن المعتدي عليه من لاعب النادي الأهلي أمام عاشور داخل مول تجاري شهير، إلى مقر محكمة جنح الشيخ زايد، لحضور أولى جلسات المحاكمة.

من المقرر أن تبدأ محكمة جنح أكتوبر، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

كانت أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد، إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى محكمة الجنح؛ بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

وكان إمام عاشور لاعب النادي الأهلي روى تفاصيل ما حدث في "خناقة المول" خلال استجوابه حول اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد أمن بمول أركان.

وقال إمام عاشور في التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر.

وحول الأشخاص الذين رافقوه لحظة اقتحام المول، قال إمام عاشور إنه لا يعلم من هؤلاء الأشخاص، وربما يكونوا من الجماهير الذين تتبعوه فور رؤيته، ونفى نهائيًا اشتباكه مع أي من أفراد الأمن أو التعدي عليهم بالضرب، مضيفًا أنه توجه للبحث عن الذين قاموا بمعاكسة زوجته بعدما علم أنهم متواجدون في مكتب الأمن بجراج المول وعندما وصل للداخل لم يجد أحدًا.

وبعد إنكاره تعديه على فرد الأمن واجهت النيابة إمام عاشور بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، واعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل، فطلب منه الكف عن تصويره قائلًا: "بتصور إيه" وحاول أخذ هاتفه منه إلا أن فرد الأمن ابتعد عنه فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يعتدي عليه أو يدفعه على الأرض وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.

عقب الانتهاء من سماع أقواله وجهت النيابة للاعب امام عاشور تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد.