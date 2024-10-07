توفيتا في حادث.. تشييع جثمان ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أقيمت صلاة جنازة ابنة وحفيدة أسامة شيحة شقيق رجل الأعمال البارز أشرف شيحة، اليوم الاثنين بمسجد مقابر محور المشير، وشُيعت الجثامين بحضور عدد من أقارب وأصدقاء الأسرة، ولفيف من الشخصيات العامة،

ورحلت عن عالمنا أمس بسمة ابنة أسامة شيحة، وابنتها ليال محمود طاهر، إثر حادث سير بطريق الجلالة.

ومن المُقرر أن تستقبل أسرة الفتاتين العزاء غدا الثلاثاء بقاعة السلام بمسجد المُشير.

وأعلن رجل الأعمال أشرف شيحة، عبر حسابه الشخصي فيسبوك، خبر وفاة الضحيتين، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء حملت الدعوات للفقيدين والأسرة.