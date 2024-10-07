شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: الرد المرتقب على هجمات إيران الصاروخية "سيكون مستقلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، أن الرد المرتقب على هجمات إيران الصاروخية "سيكون مستقلا"، فاتحا المجال أمام إمكانية ضرب أهداف نووية لطهران.

وقال جالانت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن إسرائيل تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بينما تستعد للرد على إيران، لكنها "ستتخذ قراراتها المستقلة" حول كيفية الرد.



ويراقب الشرق الأوسط عن كثب السيناريوهات المحتملة للضربة الإسرائيلية المرتقبة على إيران، ردا على الهجوم الصاروخي الذى شنته الأخيرة على إسرائيل قبل أيام.