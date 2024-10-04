في هذا الموعد.. انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق شارع أرض الدكتور – عزبة رستم – عزبة الجبلاوى – منطقة ابراهيم بك – شارع 135 ) شبرا الخيمة وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 5-10-2024 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأحد الموافق 6-10-2024ولمدة 12ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظراً لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بأعمال اصلاح كسر مفاجئ بخط طرد محطة رفع مايو(2) بشبرا الخيمة قطر (800)مم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125