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3 حالات اختناق في حريق شقة بالمعادي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمعادي، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة النيران بشارع الصفا.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين بالفحص نشوب حريق بوحدة سكنية بالطابق الأولي لعقار مكون من 4 طوابق وتمام الإخماد مسجلا 3 حالات اختناق تم إسعافهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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