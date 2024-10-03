شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: منح دراسية فى اليابان مقدمة من البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد صبحىالخميس، 03 أكتوبر 2024 10:28 ص
في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين، وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، إفادة المكتب الثقافى المصرى بطوكيو عن إعلان منحة البنك الدولي _ بنك التنمية الآسيوي لدراسة الماجستير في برنامج السياسة الاقتصادية والعامة، وذلك بجامعة تسوكوبا اليابانية، للعام الأكاديمي؛ "2025_2026".
علمًا بأن التقديم مفتوح خلال الفترة من (2 ديسمبر 2024 _ 17 يناير 2025).
وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع التالى:
https://moe.gov.lk/wp-content/uploads/2024/08/26/EconomicandPublicPolicyUnuversityofTsukubaJapan.PD
https://pepp-cepgt.hass.tsukuba.ac.jp/general-admission/
جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
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