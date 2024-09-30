بعد واقعة "تُربي" البساتين ومؤمن زكريا.. كيف يُعاقب القانون أعمال السحر والدجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

يُجرم القانون المصري أعمال السحر والدجل، لتأثيرها السلبي على المجتمع وحياة المواطنين، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع من ارتفاع لحالات السحر والدجل والنصب على المواطنين.

وخلال الساعات الماضية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بسبب ادعاءات العثور على "سحر" للاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا، داخل إحدى المقابر بمنطقة البساتين.

وسرعان ما انتشرت تلك الادعاءات خاصة بعد خروج "تُربي" -تم القبض عليه رفقة آخرين- يزعم أنه عثر على طلاسم وأعمال سحرية تخص اللاعب داخل مقبرة.

عقوبة أعمال الدجل

وقال المحامي بالنقض محمد سالم، إن عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تندرج تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

أضاف لـ "الخليج 365" أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

لفت إلى أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعًا، وبالتالي لابد من تغليظ عقوبة ممارسة تلك الأفعال حفاظًا على قوام المجتمع.

واقعة سحر مؤمن زكريا بمقبرة البساتين

وأثار ادعاء العثور على سحر خاص بلاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا الرأي العام، حتى أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة كشفت مساء الأحد، حقيقة تداول مقطع فيديو تناقلته عدد من منصات التواصل الاجتماعي، متضمنا عثور تربى على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى -بدائرة قسم شرطة الخليفة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (ابنه وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا ابنه".

عامل المدافن أضاف بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، ودفنوا الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبدالغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة".

المتهمون ادعوا عثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذي قام بدوره بالتخلص منها.

بمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.