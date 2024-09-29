حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-9-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الأحد 29-9-2024، ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان للهيئة، فإنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الأحد 29-9-2024، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

ووفقا للهيئة، فإن حالة طقس اليوم الأحد 29-9-2024، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء.

ومن المقرر أن يشهد طقس اليوم الأحد 29-9-2024، رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما ستكون الشبورة كثيفة اليوم الأحد 29-9-2024، على مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وتشهد حالة طقس اليوم الأحد 29-9-2024، نشاطًا للرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، وسرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 50 كم لكل ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة الأحد، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: 34 مئوية.

السواحل الشمالية: 31 مئوية.

جنوب سيناء: 37 مئوية.

شمال الصعيد: 35 مئوية.

جنوب الصعيد: 39 مئوية.