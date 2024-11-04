الخطيب شكر ابي المنى هاتفيا على مواقف الطائفة الدرزية وتداول مع وزير الزراعة سبل تسهيل وصول المساعدات للنازحين

أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالا بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وتداول معه في آخر تطورات الأوضاع الراهنة في ظل العدوان الصهيوني المستمر على لبنان.

وشكر الخطيب، شيخ العقل على "الموقف الوطني للطائفة الدرزية تجاه العدوان الإسرائيلي ومترتباته"، مشيدا بالمواقف التي صدرت عن الاجتماع الموسع للطائفة في بعدران لا سيما لجهة احتضان النازحين في مناطق الجبل.

وأكد أن "هذه المواقف ليست غريبة على الطائفة الدرزية وقياداتها الروحية والسياسية في الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف سيسجلها التاريخ في صفحات الوطنية والشهامة والأخلاق الرفيعة".

في سياق منفصل، أجرى الخطيب إتصالا بوزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، وآخر برئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، وتداول معهما في سبل تسهيل وصول المساعدات للنازحين، وكذلك تيسير دخول هذه المساعدات عبر المعابر البرية والبحرية إلى لبنان.