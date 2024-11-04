افاد القيادي بحملة المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب آمر غالب للجزيرة، بأن "ترامب استمع للعرب الأميركيين وقدم وعودا واضحة بإنهاء خطاب الكراهية ضدهم"، لافتا الى أن "ترامب سينهي سياسة الرئيس الاميركي جو بايدن في الشرق الأوسط وسيبدأ مرحلة جديدة من السلام فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادي بحملة ترامب للجزيرة: ترامب سينهي سياسة بايدن بالشرق الأوسط وسيبدأ مرحلة جديدة من السلام فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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