بوريل: الوضع في غزة يتدهور كل ساعة ولا يبدو أن أحدا يستطيع أو يرغب في وقف ذلك

اشار مسؤول السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل، الى أنه "حان الوقت لوقف عنف المستوطنين والتدمير بالضفة الغربية ووضع حد للاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وحان الوقت لإنهاء هذه الحرب وتحرير الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

كما اكدا ان "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية وعلى إسرائيل حماية المدنيين"، لافتا الى أن "الوضع في غزة والأراضي المحتلة يتدهور كل ساعة ولا يبدو أن أحدا يستطيع أو يرغب في وقف ذلك".