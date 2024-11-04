يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان توزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية وايوائية على العائلات النازحة من محافظة: الجنوب، بيروت و التي وزعت في المناطق التالية: إقليم الخروب وبيروت، حيث شملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم ما يقارب 295 عائلة نازحة و استفاد منها أكثر من 1500 فرد.

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يواصل توزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية وايوائية على العائلات النازحة من بيروت والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.