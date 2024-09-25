عاطف مفتاح: المتحف الكبير حصل على 8 شهادات أيزو في توفير الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمد معروف:

أقيم منذ قليل، مؤتمر صحفي لتوقيع مذكرة تفاهم مع المتحف المصري الكبير، وشركة "شنايدر إلكتريك" الألمانية.

ويأتي توقيع المذكرة لتعزيز أفق التعاون المشترك والعمل نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة من خلال أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة بالمتحف، والذي يعد أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأقيم المؤتمر بحضور سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به.

ومن جانبه قال اللواء عاطف مفتاح: المتحف المصري الكبير لديه منهجية منذ البداية لتوفير الطاقة، وقد حصد المتحف في هذا الصدد على شهادات كثيرة وصلت إلى أكثر من 8 شهادات أيزو، أثناء تنفيذ المشروع، منها شهادة المبنى الأخضر، وقمنا بترشيد الطاقة أكثر من 62%، وترشيد المياه أكثر من 34%، والطاقة الكامنة أكثر من 52%.

وأضاف مفتاح: لقد بذلنا جهدا كبيرا حتى يظهر المتحف بها الشكل، وأعتبره أهم متحف على وجه الكرة الأرضية.

وأكمل مفتاح: كان التعاون مع شركة شنايدر مهما، وله أهمية قصوى، لأن وضع الطاقة الحالي يؤدي إلى ترشيد الإنفاق وراحة الزائر، والمتحف يعد أولى المشروعات في مصر الذي يتولى هذا النهج.