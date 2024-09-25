رئيس "سلامة الغذاء" يشارك في فعاليات قمة الهيئات التنظيمية العالمية للأغذية بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات قمة الهيئات التنظيمية العالمية للأغذية 2024، التي أقيمت في الهند (GFRS 2024) خلال الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر الحالي.

تُعد هذه القمة النسخة الثانية بعد انطلاقها الأول في عام 2023، وقد نُظمت كحدث مشترك مع قمة مجموعة العشرين، كما تزامن مع هذا الحدث انطلاق فعاليات "World Food India 2024".

وفرت هذه القمة منصة متميزة للهيئات التنظيمية للأغذية من مختلف الدول لتبادل المعلومات حول متطلبات تنظيم وسلامة المنتجات الغذائية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي في مجال معايير سلامة الأغذية.

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بفعالية من خلال حضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، جلسة حول التغليف المستدام للأغذية تحت عنوان "السياسة، الابتكار، والامتثال".

وبحسب بيان، تمحورت الجلسة حول أهمية استخدام مواد متجددة قابلة لإعادة التدوير والتحلل البيولوجي، وكذلك التحول إلى سماد.

كما تناولت الجلسة أهمية وضع تشريعات ملائمة للتغليف، مع التركيز بشكل كبير على التغليف البلاستيكي عبر فرض لوائح صارمة تقلل من استخدام المواد غير القابلة للتحلل البيولوجي، وتعزز استخدام البدائل المتجددة والقابلة لإعادة التدوير والتحلل.

وتطرقت الجلسة إلى تثقيف المستهلكين حول فوائد التغليف المستدام، وتشجيعهم على اتخاذ خيارات صديقة للبيئة.